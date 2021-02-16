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  • 16 февраль 2021 23:00
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SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink

SpaceX запустила очередную группу спутников StarlinkКомпания SpaceX в понедельник запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink, сообщает РИА Новости.

 

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 22:59 по времени Восточного побережья США. Это пятый запуск SpaceX в 2021 году.

 

В предыдущий раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. К тому моменту на орбиту было выведено 1023 спутника Starlink.

 

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

 

Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приёма и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США. Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мбит/с.


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