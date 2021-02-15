» » » Эксперт ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19
﻿
  • 15 февраль 2021 22:49
  • 29

Эксперт ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19

Эксперт ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса в Китае, при посещении китайского города Уханя, где вирус был обнаружен впервые, пришли к выводу, что его распространение, вероятно, началось раньше, чем считалось.

 

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, в том числе впервые установила, что в Ухане уже в декабре было обнаружено более десятка штаммов вируса.

 

«Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием», - сказал эксперт.

 

В качестве подтверждения он сообщил, что китайская сторона дала возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря.

 

Китайская сторона официально информировала ВОЗ о выявлении нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года.

 

Эмбарек отметил, что китайские ученые представили группе данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из этих 100 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 - клиническим диагнозом, основанном на симптомах у пациентов.

 

По словам эксперта, заболевания, вызванные коронавирусом, только в 15% случаев протекают в тяжелой форме, в большинстве случаев - в легкой. Поэтому он не исключил, что были выявлены не все заболевшие, их общее число в декабре могло превышать 1 тыс. человек.

 

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности – «насчет того, каким образом они были сделаны».

 

В ответ в посольстве КНР в США указали, что власти США выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой.

 

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

 

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.


Похожие статьи:
﻿
Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

Международные Новости
﻿
Китай разрешил въезд экспертам ВОЗ

Китай разрешил въезд экспертам ВОЗ

Международные Новости
﻿
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Международные Новости
﻿
В освобожденном от коронавируса Ухане обнаружили новых заболевших коронавирусом

В освобожденном от коронавируса Ухане обнаружили новых заболевших коронавирусом

Международные Новости
﻿
США создадут альтернативу ВОЗ

США создадут альтернативу ВОЗ

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика