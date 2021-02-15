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  • 15 февраль 2021 22:47
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Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина

Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщинаНгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала первой женщиной и первой африканкой на посту генерального директора Всемирной торговой организации. Срок ее полномочий начнется 1 марта.

 

Новым генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) назначена экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Ее кандидатуру одобрил генеральный совет ВТО, сообщается на сайте организации.

 

Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой на посту главы ВТО. Экс-министр Нигерии вступит в новую должность 1 марта, срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года.

 

«Это очень знаменательный момент для ВТО», - отметил председатель генерального совета Дэвид Уолкер.

 

Процесс избрания нового главы организации длился девять месяцев. В октябре 2020 года стало известно, что ВТО впервые возглавит женщина. Второй претенденткой на этот пост была министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

 

Оконджо-Ивеала станет седьмым гендиректором ВТО и сменит в этой должности Роберту Азеведу, который оставил свой пост 31 августа 2020 года, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год.

 

Азеведу пояснил, что принял это решение по «личным и семейным обстоятельствам», что его уход не имеет под собой никаких политических оснований и «соответствует интересам ВТО».


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