Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина

Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала первой женщиной и первой африканкой на посту генерального директора Всемирной торговой организации. Срок ее полномочий начнется 1 марта.

Новым генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) назначена экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Ее кандидатуру одобрил генеральный совет ВТО, сообщается на сайте организации.

Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой на посту главы ВТО. Экс-министр Нигерии вступит в новую должность 1 марта, срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года.

«Это очень знаменательный момент для ВТО», - отметил председатель генерального совета Дэвид Уолкер.

Процесс избрания нового главы организации длился девять месяцев. В октябре 2020 года стало известно, что ВТО впервые возглавит женщина. Второй претенденткой на этот пост была министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Оконджо-Ивеала станет седьмым гендиректором ВТО и сменит в этой должности Роберту Азеведу, который оставил свой пост 31 августа 2020 года, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год.

Азеведу пояснил, что принял это решение по «личным и семейным обстоятельствам», что его уход не имеет под собой никаких политических оснований и «соответствует интересам ВТО».