» » » В Китае рухнул аттракцион: 16 человек пострадали
﻿
  • 15 февраль 2021 22:37
  • 28

В Китае рухнул аттракцион: 16 человек пострадали

В Китае рухнул аттракцион: 16 человек пострадалиШестнадцать человек получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии в результате инцидента в парке развлечений в центральной китайской провинции Хунань.

 

Инцидент произошел в 15:40 по местному времени, когда карусель потеряла управление в связи с механическим сбоем. В результате некоторые туристы вылетели с кресел.

 

Все раненые были доставлены в госпиталь. Парк закрыт на время проведения расследования причин произошедшего инцидента. Подробности пока неизвестны.

 

Как следует из видео, записанного на месте происшествия и распространенного китайскими СМИ, поломка возникла на аттракционе "вращающееся колесо". Причина аварии выясняется, ведется следствие.


Похожие статьи:
﻿
В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Международные Новости
﻿
В Перми произошло нападение на школу: ранены 11 детей и учительница

В Перми произошло нападение на школу: ранены 11 детей и учительница

Международные Новости / Проишествия
﻿
В крупном ДТП во Франции пострадали 65 человек

В крупном ДТП во Франции пострадали 65 человек

Международные Новости / Проишествия
﻿
СМИ: несколько человек ранены в результате стрельбы в столице Болгарии

СМИ: несколько человек ранены в результате стрельбы в столице Болгарии

Международные Новости / Проишествия
﻿
СМИ: молния убила 9 человек на востоке Индии

СМИ: молния убила 9 человек на востоке Индии

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика