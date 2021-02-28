В Китае рухнул аттракцион: 16 человек пострадали

Шестнадцать человек получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии в результате инцидента в парке развлечений в центральной китайской провинции Хунань.

Инцидент произошел в 15:40 по местному времени, когда карусель потеряла управление в связи с механическим сбоем. В результате некоторые туристы вылетели с кресел.

Все раненые были доставлены в госпиталь. Парк закрыт на время проведения расследования причин произошедшего инцидента. Подробности пока неизвестны.

Как следует из видео, записанного на месте происшествия и распространенного китайскими СМИ, поломка возникла на аттракционе "вращающееся колесо". Причина аварии выясняется, ведется следствие.