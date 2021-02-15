В Японии произошло мощное землетрясение

13 февраля поздно вечером на северо-востоке Японии произошло мощнейшее за последнее время землетрясение. Толчки, магнитудой 7,3 балла были зафиксированы в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров, сообщает РИА Новости.

Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 150 человек. Более половины из пострадавших приходится на префектуру Фукусима. По информации агентства Киодо, жертв среди населения нет. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в префектурах Фукусима и Мияги, где были зафиксированы наиболее сильные подземные толчки. Сообщается, что без электричества осталось более 100 тысяч домов.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено.

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье днем в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 16.31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.

Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Фукусима и Мияги.