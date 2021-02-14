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  • 14 февраль 2021 23:47
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Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичментуСенат США проголосовал против исторического импичмента экс-президенту США Дональду Трампу, сообщило издание РБК со ссылкой на трансляцию CNBC.

 

За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса — все 50 представителей Демократической партии и 7 республиканцев — при необходимых 67 голосах. Против высказались 43 сенатора.

 

Рассмотрение импичмента Дональда Трампу началось 9 февраля после утверждения его процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.

 

В январе Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Бывший президент обвиняется в подстрекательстве к мятежу против американского правительства за его роль в провокации толпы своих сторонников, взявшей штурмом здание Конгресса.


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