ВОЗ: мутация коронавируса не приведет к новой пандемии

Распространение мутировавших вариантов коронавирусной инфекции не спровоцирует начало новой пандемии.

Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Как отметил эксперт ВОЗ, необходимо быть бдительным, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, однако, в целом, речь идет о той же болезни.

«Новые варианты - жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам. Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку … Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», - приводит его слова газета El Pais.

При этом Клюге подчеркнул, что новый штамм коронавируса может вызвать повторное заражение, а также ускорить распространение заболевания. Кроме того, новые вариант инфекции могут не поддаваться разработанным вакцинам. В связи с этим, по его словам, массовое передвижение уже привитых от COVID-19 людей может привести к тяжелым последствиям.

Специалист ВОЗ полагает, что текущий год тоже будет коронавирусным, однако в этом году страны будут лучше подготовлены.