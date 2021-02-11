Страна, разработавшая первой 6G, станет победителем следующей промышленной революции

Победителем следующей промышленной революции будет страна, первой развернувшей сети 6G, а главное, включившая в свою экосистему другие страны, пишет The Bell со ссылкой на статью Bloomberg.

Выгоды связи на два порядка быстрее 5G настолько очевидны, что накал конкуренции в области передовых разработок уже напоминает ядерную гонку времен холодной войны, хотя до первого практического воплощения новых сетей минимум 10 лет. За это время США попытаются вырвать первенство у Китая, добившегося лидерства в области 5G.

Что такое 6G

Беспроводные сети 6G со скоростью передачи данных до терабайта в секунду (в 100 раз быстрее сетей 5G), станут основой будущего «интернета всего» (IoE). Они позволят реально развивать технологии от передачи голограмм в реальном времени и массовых воздушных такси до полного погружения в виртуальную реальность, включая осязание и обоняние.

Главная проблема с 6G в том, что его материальную часть придется делать на принципиально новой элементной базе: терабайтный интернет требует огромной полосы пропускания и, соответственно, частот порядка сотен гигагерц. Нужный диапазон (так называемая «терагерцовая щель») существует и даже не занят. Однако он находится между частотами микроволнового излучения и света и знаменит сложностями в освоении: для него еще не создано даже массовых транзисторов. Те, что разрабатываются, точно не будут привычными кремниевыми.

Другая большая проблема в том, что излучение терагерцового диапазона быстро затухает в атмосфере и задерживается даже незначительными преградами, что потребует очень плотного покрытия базовыми станциями. Ситуация намного хуже, чем с 5G: речь идет об установке станций через десятки метров и обязательной передаче данных сети через личные устройства.

Кто занимается 6G

Пока вперед в области 6G вырывается Китай. В ноябре 2020 года он запустил на орбиту спутник с терагерцовым излучателем для испытаний этого диапазона. Разработки ведут находящиеся под санкциями США Huawei и ZTE, уже договаривающиеся о развитии технологии с Австралией. Разворачивание первой сети 6G намечено на 2029 год.

В США в октябре 2020 года создан Next G Alliance, в который вошли Apple, Google, Cisco, Intel и даже Facebook. Срок запуска сетей нового поколения не назван, но отрасль рассчитывает на 2030 год.

В Европе исследования ведут Nokia в сотрудничестве с Ericsson и Intel. На уровне стран-членов выделяются крупные исследовательские гранты (например, Финляндия отвела на эти цели $250 млн).

Южная Корея планирует запустить 6G в 2026 году, для чего свои усилия объединяют Samsung, LG и оператор SK Telecom. Технологии 6G включены в план развития цифровой экономики, на который только в 2021 году будет выделено почти $12 млрд.

В Японии 6G занимаются Sony и оператор NTT в сотрудничестве с Intel. Там тоже есть национальный план цифрового развития с инвестициями порядка $10 млрд. Запуск сетей нового поколения запланирован на 2030 год.

В России ведутся военные разработки в терагерцовом диапазоне — в частности, это перспективная технология локаторов высокого разрешения. Минцифры признает, что планирование 6G находится на уровне концепций — что неудивительно, учитывая проблемы с частотным ресурсом для 5G и отечественным оборудованием для него. Сколтех в прошлом году запрашивал 25 млрд рублей на развитие производства компонентов для 6G.

Технология 6G станет ареной геополитических сражений, перед которыми померкнет конфликт США и Китая из-за 5G и Huawei, предсказывает Bloomberg. Не исключено, что следующим водоразделом между странами мира в XXI веке станет не идеология, а стандарт 6G, если условные китайский и американский варианты не будут совместимы.

В 5G такая граница уже наметилась и пролегает между странами, изгнавшими продукцию Huawei, — США, Японией, Австралией, Швецией, Великобританией и другими — и открывшими свой рынок для китайской компании: Россией, Таиландом, Филиппинами и странами Африки и Ближнего Востока.

На рынке ощущение, что начинать разработки нужно здесь и сейчас, не считаясь с объемом инвестиций, даже если массовое внедрение технологии начнется через 15 лет, пишет издание. «Пока Китай делает все возможное (если говорить о системной слежке и подавлении инакомыслия), чтобы потерять рынки Европы и США, - сказал Bloomberg экс-директор направления кибербезопасности в Еврокомиссии Пол Тиммерс. — В области 6G технологические особенности едва ли можно отделить от государственной идеологии».