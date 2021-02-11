В Туркменистане ввели запрет на цвета автомобильных деталей

В Туркменистане ввели очередные требования для успешного прохождения технического осмотра автомобиля. Как сообщают источники turkmen.news в Ашхабаде и Мары, теперь нельзя пройти техосмотр, если радиаторная решетка и другие детали светлых машин не перекрашены не просто в светлый тон, а в тот же самый, что и основной оттенок авто.

Скажем, кузов машины цвета «серебристый металлик», или по-народному «снежка», должен быть полностью только такого оттенка. Не принимается не только черный цвет решеток или черные ободки подфарников, но даже иной светлый оттенок. А запрет на диски темных расцветок был наложен еще в 2019 году.

Таким образом, владельцы белых, бежевых и серебристых автомобилей обязаны до проведения технического осмотра позаботиться о перекрашивании деталей в нужный оттенок.

«Возле ГАИ ежедневно можно видеть водителей, которые самостоятельно валиком и кисточкой перекрашивают радиаторные решетки, — рассказывает житель Мары. — Они надеются, что к ним не станут придираться, если они исправят «недостатки» по-быстрому».

Turkmen.news ранее уже сообщал о распоряжении запретить на дорогах столицы светлые машины с черными деталями, даже если последние установлены заводом-производителем. По неподтвержденным данным, распоряжение отдал сам президент Гурбангулы Бердымухамедов, а исполнением занимается глава МВД Мамметхан Чакыев. За невыполнение приказа водителей с ноября прошлого года стали штрафовать.

Требование эксплуатации автомобилей исключительно светлых тонов касается в основном столицы, в других регионах на дорогах можно встретить и иные расцветки. Однако в последние несколько лет население, дабы избежать непредвиденных запретов и ограничений, предпочитает покупать светлые машины.