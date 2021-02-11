Ученые предсказали очередную волну пандемии COVID-19

Ученые из США и Франции построили модель развития пандемии COVID-19 в 2021 году.

По их прогнозам, следующая волна наберет силу к началу лета и будет связана с появлением новых, более заразных штаммов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором станет эффективность вакцин.

Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов medRxiv, передает РИА Новости.

В первую волну пандемии COVID-19 большинство стран предприняли серьезные противоэпидемиологические меры: закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование. И хотя эти ограничения помогли контролировать передачу вируса, без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции.

Сейчас, когда во многих странах уже началась массовая вакцинация, возникла другая серьезная проблема - появление новых, более заразных вариантов вируса. В Великобритании выявлен так называемый британский штамм B.1.1.7, не менее опасные штаммы обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

Специалисты из онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции разработали прогнозную модель, позволяющую предсказать развитие пандемии в 2021 году.

Как отмечают авторы, несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 уже довольно хорошо изучен, остается значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн из-за различных оценок заразности новых штаммов и отсутствия данных по эффективности вакцин против них.

Тем не менее, результаты моделирования показали, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, - это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.

Отдельно авторы проанализировали сложности, возникающие при развертывании вакцинации. В качестве тестового региона они взяли округ Кинг штата Вашингтон и смоделировали различные сценарии с переменными показателями, такими как уровень вакцинации населения, профили эффективности вакцин и пороговые значения для введения и ослабления мер по изоляции.

Задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие из переменных оказывают наибольшее влияние на уровень инфицирования и смертность, и рассчитать оптимальное время нахождения в изоляции. Исследователи отмечают, что их модель работает и в других штатах или регионах с более низкой или высокой заболеваемостью и различными программами вакцинации.

Согласно всем сценариям, к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших будут ниже, чем в прошлом году (при условии, что власти будут вовремя вводить ограничения).

«Наша модель прогнозирует, что с новыми, более заразными, вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения», - пишут авторы статьи.

Многое будет зависеть и от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин.

«Высокая эффективность вакцин против новых, более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней», - отмечают ученые.