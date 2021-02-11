Число новых случаев заражения коронавирусом снижается четвёртую неделю — ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом снизилось за период с 1 по 7 февраля в мире на 17%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Эти данные приведены в опубликованном 10 февраля в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил ТАСС.

«Четвёртую неделю подряд число сообщений о новых случаях заражения снижается», — констатировали в ВОЗ.

За прошлую неделю было зарегистрировано 3153426 заразившихся (на 17% меньше, чем неделей раньше) и 88369 летальных исходов (на 10% меньше). По состоянию на 7 февраля в мире насчитывалось 105429382 случая инфицирования и 2302614 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах также упала — соответственно на 30%, 13% и 4%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 16%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,5 миллиона человек и умерли более 45 тысяч. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,1 миллиона, а число летальных исходов — более чем на 33 тысячи. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 177 тысяч новых случаев инфицирования, умерли более 2500 человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 871 тысяч. Далее следуют Бразилия (более 328 тысяч новых случаев), Франция (более 136 тысяч), Великобритания (более 133 тысяч), Россия (более 116 тысяч), Италия (более 83 тысяч), Испания (более 82 тысяч), Индонезия (более 80 тысяч), Индия (более 80 тысяч) и Мексика (более 70 тысяч).

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 среди всех стран мира — по-прежнему в США — свыше 27,1 миллиона случаев, Индии — 10,8 миллиона, Бразилии — 9,5 миллиона. За ними следуют Великобритания — свыше 3,9 миллиона случаев, Россия — 3,9 миллиона случаев, Франция — 3,4 миллиона случаев.

В Узбекистане по официальным данным Министерства здравоохранения на 9 февраля, зарегистрировано 79237 случаев COVID-19, ежедневный прирост с начала года измеряется десятками случаев, более 100 новых заражений за сутки в последний раз выявляли в декабре.