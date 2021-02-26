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  • 10 февраль 2021 9:33
  • 26

Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 году

Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 годуАнкара в 2023 году планирует отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представляя национальную космическую программу во вторник, 9 февраля.

 

«К концу 2023 года в честь столетия республики наш уникальный гибридный космический аппарат осуществит жесткую посадку на Луне», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

 

На втором этапе в 2028 году Анкара собирается вывести космический аппарат на околоземную орбиту. Он добавил, что Турция планирует создать космодром при международном участии для того, чтобы страна «получила доступ в космос».

 

Целью, по словам Эрдогана, является создание национальной торговой марки в области разработки спутников нового поколения.


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