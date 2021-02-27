Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным

Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над бывшим президентом Дональдом Трампом конституционным.

За конституционность импичмента проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.

Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.