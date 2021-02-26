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  • 10 февраль 2021 8:46
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Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человекуЭкспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку. Об этом заявил на пресс-конференции в Ухани глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

 

«Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку. Первая - это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», - сказал он.

 

Эмбарек подчеркнул, что эксперты тщательно изучили все гипотезы. Наиболее вероятной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем.

 

Также крайне вероятна возможность передачи вируса через поверхности замороженных продуктов. Это предполагает возможность того, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по возможности остается версия про прямую передачу вируса от летучих мышей.

 

При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.


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