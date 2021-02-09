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  • 9 февраль 2021 10:15
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В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодию

В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодиюГлава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен опровергла слухи о том, что вакцины от коронавируса могут грозить бесплодием.

 

По ее словам, ни один из разрешенных препаратов против COVID-19 не может привести к таким последствиям.

 

«Это слухи, которые циркулируют вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности», - сказала она.

 

О'Брайен добавила, что «не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие».

 

Кроме того, представитель ВОЗ заверила, что все препараты, используемые в разных странах для прививок от коронавируса, совершенно безопасны для организма человека, а каждый входящий в них компонент «тщательно тестируется».


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