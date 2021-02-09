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  • 9 февраль 2021 10:07
  • 56

Садыр Жапаров призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетах

Садыр Жапаров призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетахПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров рекомендовал органам государственной власти воздержаться от вывешивания его портрета в кабинетах и административных зданиях. Соответствующий комментарий пресс-секретаря главы государства Галины Байтерек опубликован на Facebook-странице президента.

 

По словам официального представителя главы государства, Садыр Жапаров считает, что пока ещё ничего не сделал для качественного улучшения жизни граждан страны.

 

«Президент считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших неоценимый вклад в укрепление нашей государственности и социально-экономическое развитие Кыргызстана», — сказала Галина Байтерек.


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