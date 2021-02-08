В марте к Земле приблизится крупный астероид

21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщают в NASA. Он станет самым крупным «небесным камнем» из тех, которые приблизятся к нашей планете в 2021 году.

2001 FO32 — один из многочисленных околоземных объектов, которые вращаются вокруг Солнца. По примерным подсчетам, их около 25 тысяч. Более 2,1 тысячи из этих астероидов классифицируются как «потенциально опасные», то есть их орбита допускает приближение к Земле на потенциально опасное расстояние, а размеры достаточно велики, чтобы столкновение могло причинить существенный ущерб.

2001 FO32 принадлежит к потенциально опасным. Его длина составляет немного больше 1 км, а движется астероид со скоростью 34,4 км в секунду. Однако астрономы успокаивают: астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 млн километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.