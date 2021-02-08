Цукерберг предложил альтернативу офисам

Создатель Facebook Марк Цукерберг подобрал замену стандартным офисам, так, в скором времени, по его мнению, можно будет присутствовать на службе при помощи виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR, сообщает «Радио Sputnik».

Он допускает, что пандемия продемонстрировала, что сотрудникам совершенно необязательно физически находиться в одном месте.

В своей компании он готов начать использовать технологии VR и AR в ближайшие четыре-пять лет.

Также это может повысить рост производительности труда и уменьшить число вредных выбросов в окружающую среду, убежден Цукерберг.

«Нам лучше телепортироваться в нужное место, а не транспортировать себя», — заострил внимание предприниматель.