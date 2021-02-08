Эксперты определили время окончания пандемии COVID-19

Для окончания пандемии коронавируса в мире и возврата к нормальной жизни нужно, чтобы были вакцинированы 75% населения земли.

Если прививочная кампания будет идти текущими темпами, то для достижения указанного показателя потребуется 7 лет, подсчитали эксперты Bloomberg.

Они прогнозируют, что с учетом нынешних темпов вакцинации ближе всех к цели Израиль и ОАЭ: там вакцинировать большую часть населения удастся уже через два месяца. Следом — Великобритания, которой понадобится полгода. Далее США — хотя темпы вакцинации сильно разнятся от штата к штату, но в целом привить большинство граждан удастся к новому году.

По подсчетам агентства, вакцинация 75% населения займет 2,5 года в Италии, 3,1 года — в Германии, 3,8 года — во Франции, 5 с половиной лет — в Китае. До 10 лет понадобится Канаде, России и Индии.