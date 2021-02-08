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  • 8 февраль 2021 9:28
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Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированныхКоличество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за все время пандемии. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

 

Гебрейесус добавил, что более трех четвертей вакцинированных сконцентрированы в десяти странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. В связи с этим он призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.


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