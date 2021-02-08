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  • 8 февраль 2021 9:25
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В Индии сошел ледник — погибли 10 человек, больше ста пропали без вести

В Индии сошел ледник — погибли 10 человек, больше ста пропали без вестиОгромные ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. В результате этой катастрофы на гидроэлектростанции "Ришиганга" могли пропасть без вести до 150 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала NDTV.

 

В связи с наводнением власти Уттаракханда начали эвакуацию поселений, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.

 

Пока спасателям удалось найти тела лишь 10 человек, об этом сообщил представитель индо-тибетской пограничной полиции.

 

В спасательной операции участвуют около сотни индийских военных и 250 сотрудников пограничной полиции. Власти готовы по необходимости задействовать еще 600 человек.


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