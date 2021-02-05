В США врачи провели первую в мире успешную пересадку рук и лица 22-летнему жителю штата Нью-Джерси Джо Димео.

Операция длилась 23 часа, в ней участвовали около 80 человек, в том числе 16 хирургов. Димео ампутировали обе руки до середины предплечья, а затем соединили его собственные и донорские сухожилия, нервы и сосуды тонкими швами. Ему также пересадили все лицо, включая лоб, брови, нос, веки, губы, уши и лицевые кости.

Теперь молодой человек может открывать глаза, улыбаться, одеваться и есть самостоятельно.

До этого во всем мире подобные операции пытались провести дважды - в 2009 и 2011 годах. Обе попытки оказались неудачными: один пациент умер от инфекции, второму пришлось ампутировать донорские руки, так как организм их отторг.