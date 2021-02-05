Назван необычный симптом COVID-19

Покраснение пальцев ног может свидетельствовать о развитии COVID-19.

Об этом рассказал врач Хусейн Абде. По его словам, некоторые пациенты, заразившиеся коронавирусом, жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.

«Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание», - предупредил специалист.

Абде подчеркнул, что ощущения при «ковидных пальцах» схожи с крапивницей или ветряной оспой и требуют незамедлительной медицинской помощи.

Среди основных симптомов COVID-19 врачи выделяют повышение температуры тела, сухой (или с небольшим количеством мокроты) кашель, одышку, боли в мышцах, утомляемость, нарушение обоняния, потерю вкуса. Реже заражение коронавирусом SARS-CoV-2 проявляется через головную боль, тошноту, рвоту, диарею.

Клинические признаки COVID-19 сходны с симптомами многих респираторных заболеваний, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.