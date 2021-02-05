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  • 5 февраль 2021 10:05
  • 38

Instagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикаций

Instagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикацийInstagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикаций, сообщила пресс-служба сервиса в своем блоге. Нововведение поможет пользователям управлять своим контентом, говорится в сообщении.

 

Сервис будет сохранять удалённые публикации на 30 дней, stories — на сутки ― они перемещаются в папку «Недавно удаленные». Оттуда пользователи могут восстановить или удалить их навсегда.

 

Также в Instagram добавили защиту от возможного взлома страниц пользователей и удаления постов злоумышленниками.

 

«Мы знаем, что хакеры иногда удаляют контент, когда получают доступ к учетной записи, и до сих пор у людей не было возможности легко вернуть свои фотографии и видео. Теперь мы будем просить людей сначала подтвердить подлинность учетных записей при окончательном удалении или восстановлении содержимого из недавно удаленных», ― сказали в компании.


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