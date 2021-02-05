Instagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикаций, сообщила пресс-служба сервиса в своем блоге. Нововведение поможет пользователям управлять своим контентом, говорится в сообщении.

Сервис будет сохранять удалённые публикации на 30 дней, stories — на сутки ― они перемещаются в папку «Недавно удаленные». Оттуда пользователи могут восстановить или удалить их навсегда.

Также в Instagram добавили защиту от возможного взлома страниц пользователей и удаления постов злоумышленниками.

«Мы знаем, что хакеры иногда удаляют контент, когда получают доступ к учетной записи, и до сих пор у людей не было возможности легко вернуть свои фотографии и видео. Теперь мы будем просить людей сначала подтвердить подлинность учетных записей при окончательном удалении или восстановлении содержимого из недавно удаленных», ― сказали в компании.