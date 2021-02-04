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  • 4 февраль 2021 8:43
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Оппозиция в Украине инициирует импичмент президента Владимира Зеленского

Оппозиция в Украине инициирует импичмент президента Владимира ЗеленскогоПолитическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба объединения.

 

Как отмечается в сообщении, причиной такого шага стал указ главы государства, в результате которого вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Украины от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

 

Такие действия власти в оппозиционной партии расценили как антиукраинские, которые ведут к уничтожению свобода слова в независимой стране и узурпации власти. "Блокирование оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нужно власти, чтобы дальше безнаказанно обворовывать народ", - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины Вадим Рабинович. В партии считают, что Владимир Зеленский "надругался над избирателями и над страной".

 

СНБО Украины 2 февраля приняло решение заблокировать три телеканала, принадлежащие медиамагнату Тарасу Козаку. Власти Украины считают, что заблокированные каналы продвигают российскую пропаганду.


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