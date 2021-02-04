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  • 4 февраль 2021 7:24
  • 29

Компания Xiaomi выпустила технологию для зарядки телефона по воздуху

Компания Xiaomi выпустила технологию для зарядки телефона по воздуху

Теперь можно будет обойтись без проводов: компания Xiaomi запатентовала новую технологию, с помощью которой можно заряжать мобильник в любой точке дома.

 

Xiaomi обещает пользователям беспроводную и бесконтактную зарядку своих гаджетов через воздух, на расстоянии нескольких метров, с помощью новой технологии Mi Air Charge, сообщает elmundo.es.

 

Mi Air Charge – это беспроводное зарядное устройство, не требующее прямого контакта между зарядником и телефоном. Компания Xiaomi заявила о начале «настоящей эры беспроводной зарядки».

 

Это зарядное устройство имеет 5 антенн, которые могут обнаружить местонахождение мобильного телефона. Другие 144 антенны в матрице фазового контроля передают миллиметровые волны, воспринимаемые мобильным телефоном через 14 антенн, превращающих сигнал в электрический заряд.

 

С помощью этой системы, Xiaomi удалось получить беспроводной удалённый заряд мощностью 5 ватт через воздух, на расстоянии нескольких метров. Об этом сообщается в блоге компании. Также зарядное устройство может заряжать несколько гаджетов одновременно.

 

Скорость такой зарядки сейчас не может конкурировать со скоростью проводного зарядного устройства. Традиционная зарядка уже достигла мощности 45-60 ватт в некоторых моделях, поэтому беспроводная зарядная система Xiaomi работает гораздо медленнее.

 

Однако, задумка неплохая: ведь можно свободно использовать телефон, пока он потихоньку заряжается, особенно в домашних условиях.

 


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