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  • 4 февраль 2021 7:19
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В США выпустят необычный музыкальный альбом. Его автор — ребенок в утробе матери

В США выпустят необычный музыкальный альбом. Его автор — ребенок в утробе материВ США готовится к релизу альбом, который, пожалуй, способен удивить всех: его исполнителем стал ребенок, находящийся в утробе матери. Об этом сообщил в своем Instagram лейбл Sacred Bones.

 

Сборнику дали название "Sounds of the Unborn" ("Звуки нерожденного"). Аналогов ему в мире нет.

 

"Альбом был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители — Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, передающий отражение души, которая еще не видела дневного света и не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", — говорится в сообщении.

 

Для записи "музыки" использовали биозвуковую технологию MIDI. Затем эти вибрации немного отредактировали и преобразовали в полноценные композиции.

 

Как признаются сами родители, они старались редактировать оригинальные звуки по минимуму, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".


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