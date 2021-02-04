В США выпустят необычный музыкальный альбом. Его автор — ребенок в утробе матери

В США готовится к релизу альбом, который, пожалуй, способен удивить всех: его исполнителем стал ребенок, находящийся в утробе матери. Об этом сообщил в своем Instagram лейбл Sacred Bones.

Сборнику дали название "Sounds of the Unborn" ("Звуки нерожденного"). Аналогов ему в мире нет.

"Альбом был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители — Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, передающий отражение души, которая еще не видела дневного света и не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", — говорится в сообщении.

Для записи "музыки" использовали биозвуковую технологию MIDI. Затем эти вибрации немного отредактировали и преобразовали в полноценные композиции.

Как признаются сами родители, они старались редактировать оригинальные звуки по минимуму, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".