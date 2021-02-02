» » » Илон Маск отправит космических туристов на орбиту
﻿
  • 2 февраль 2021 22:48
  • 30

Илон Маск отправит космических туристов на орбиту

Илон Маск отправит космических туристов на орбитуКомпания Илона Маска SpaceX планирует отправить космических туристов на орбиту до конца года в рамках коммерческой миссии Inspiration4.

 

Спонсором миссии станет основатель Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Dragon. Перед полетом экипаж пройдет необходимое обучение, в том числе в условиях микрогравитации и невесомости.

 

Старт миссии планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Другие подробности пока не сообщаются.

 

Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов, которые идут на помощь больным раком детям. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.


Похожие статьи:
﻿
SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Международные Новости
﻿
Американцы заменят МКС двумя обитаемыми модулями

Американцы заменят МКС двумя обитаемыми модулями

Международные Новости / Технологии
﻿
В НАСА решили впервые «потрогать» Солнце

В НАСА решили впервые «потрогать» Солнце

Международные Новости / Наука
﻿
Доказано наличие на Церере вулканов

Доказано наличие на Церере вулканов

Международные Новости / Наука
﻿
SpaceX впервые успешно посадила ракету на баржу в океане

SpaceX впервые успешно посадила ракету на баржу в океане

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика