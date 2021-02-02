В ВОЗ заявили об «обнадеживающих» переменах в эпидемической ситуации

Третью неделю подряд число случаев коронавируса во всем мире уменьшается. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

«Несмотря на то, что в некоторых странах все еще увеличивается количество случаев заболевания, на глобальном уровне ситуация обнадеживающая. Это свидетельствует о том, что коронавирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные меры, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни», - заявил глава организации.

При этом он напомнил, что ранее в мире уже было снижение заболеваемости, но разные страны слишком быстро начали снимать ограничения, а люди потеряли бдительность.

Отметим, что согласно данным на сайте ВОЗ, средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась в начале феврале почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января.

За минувшие сутки организация зафиксировала 444,5 тыс. новых случаев COVID-19, данное значение является одним из минимальных с начала года. Меньше было зарегистрировано 26 января, когда число заболевших составило около 424,2 тыс., максимум — 10 января (примерно 870,8 тыс. случаев).

Прирост заболевших снизился в два раза по сравнению с пиковыми цифрами января в США, где за сутки выявили 125,5 тысячи инфицированных, а также в Аргентине, Бразилии и Колумбии.

Ситуация стабилизируется и в Европе. В Италии зарегистрировано менее 8 тыс. пациентов с коронавирусом, что стало минимумом с середины октября. По сравнению с максимальными показателями января заболеваемость снизилась более чем в 6 раз в Чехии, а в Германии в 4 раза и в ряде других стран, за исключением Испании и Франции.