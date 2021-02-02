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  • 2 февраль 2021 22:04
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В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакциныКитайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа".

 

Подозреваемые, начиная с сентября прошлого года, заполняли шприцы обычным физраствором, и продавали его под видом вакцины по высокой цене.

 

Сеть продавцов лже-вакцины была выявлена, они действовали Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

 

Китайская англоязычная газета Global Times со ссылкой на источник, близкий к крупному китайскому производителю вакцин, сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж.


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