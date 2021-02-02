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  • 2 февраль 2021 10:12
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В Дубае решили построить небоскреб-прищепку

В Дубае решили построить небоскреб-прищепкуИзраильская компания Clothespin и местный художник Зыго (Zygo) решили построить в Дубае небоскреб в виде прищепки для белья. По задумке, сооружение будет символизировать надежду, мир и любовь между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и всем миром. Об этом автор проекта рассказал изданию Gulf News.

 

По словам художника, большинство примеров высотного строительства привлекают внимание высотой и архитектурной составляющей. Однако Зыго с помощью формы обычного предмета быта задумал выразить философскую мысль о том, что две половинки способны дополнять друг друга, формируя идеальный союз. Он предположил, что небоскреб будет считаться самым большим произведением искусства и дополнит линию горизонта.

 

Строительство объекта планируют начать в 2023 году. На данный момент разработчики ведут переговоры с подрядчиками в Дубае и ищут подходящую локацию. Согласно чертежам, башня будет состоять из двух частей. Одна из них станет отелем на 1200 номеров, а другая — жилым комплексом с 300 элитными квартирами. Внутри также оборудуют офисы, торговый центр, галерею современного искусства, рестораны, фитнес-центр и SPA-салон.

 

В декабре 2020 года итальянское архитектурное бюро Carlo Ratti Associati представило концепцию небоскреба, предназначенного для игры в теннис. Здание будет достигать в высоту почти 92 метра и состоять из восьми блоков. Внутри оборудуют теннисный корт с видом на город, а с внешней стороны разместят цифровой фасад. Сроки реализации проекта неизвестны.


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