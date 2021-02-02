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  • 2 февраль 2021 7:08
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Водителям в Казахстане разрешили не возить с собой права и техпаспорт

Водителям в Казахстане разрешили не возить с собой права и техпаспортПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 февраля подписал закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

 

Закон предусматривает исключение из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных в Казахстане.

 

Как ранее пояснял депутат Нурлан Бекназаров, если водителя остановит сотрудник полиции, он может предоставить своё удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через планшет сможет проверить все необходимые документы.

 

Из Кодекса об административных правонарушениях исключается административная ответственность за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь гражданам не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов.

 

Изменения не касаются иностранных водителей и зарубежных транспортных средств. Они обязаны иметь при себе все необходимые документы.

 

Принята также поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Эта норма вводится в действие с 1 января 2022 года.


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