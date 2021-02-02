GM планирует перейти на выпуск только электромобилей

Американская автомобилестроительная компания General Motors рассчитывает к 2035 году перейти на выпуск только машин с электродвигателями, сообщает ТАСС.

В заявлении автогиганта говорится, что к 2040 году General Motors готовится перестроить работу таким образом, чтобы в результате её деятельности не было каких-либо выбросов углекислого газа. Компания стремится к тому, чтобы к 2035 году выпускаемые ею легковые автомобили не были источником выхлопных газов. Добиться этой цели планируется главным образом путём перехода на производство электромобилей.

Согласно расчётам корпорации, к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США моделей будут электромобилями. General Motors намерена выделить около 27 млрд долларов в ближайшие пять лет на разработку машин с электродвигателями, а также управляемых компьютером.

Кроме того, к 2030 году компания намерена перейти на возобновляемые источники энергии на всех своих предприятиях в США. К 2035 году аналогичные меры должны быть приняты и в зарубежных подразделениях компании.

В конце декабря правительство Узбекистана поручило компании «Узавтосаноат» до 1 февраля с привлечением иностранных экспертов и консалтинговых компаний разработать проект концепции перехода на производство только легковых автомобилей и мототранспортных средств на электродвигателях. «Узавтосаноат» принадлежит 100% доли в компании UzAuto Motors (до лета 2019 года — General Motors Uzbekistan), выпускающей и реализующей автомобили под брендом Chevrolet.