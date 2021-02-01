Китайского чиновника казнили за коррупцию и двоеженство

Бывший председатель совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомин был казнен в Китае. Об этом сообщается на сайте издания Global Times.

К высшей мере наказания чиновника приговорили за коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением и двоеженство. Приговор вынес суд города Тяньцзинь, а позже Верховный народный суд КНР сохранил его в силе.

Удалось доказать, что Лай Сяомин напрямую или с помощью посредников получил около 1,79 млрд юаней (227 миллионов долларов). Всего обвиняемый был уличен в 22 случаях взяточничества с 2008 по 2018 год.

Помимо этого, Лай получал деньги в обмен на помощь в продвижении по карьерной лестнице или при переходе на другое место работы. Также чиновника обвинили в присвоении более 25 миллионов юаней государственных денег и двоеженстве. Известно, что он, находясь в браке, был в отношениях с другой женщиной и имел от нее ребенка.

Во время заседания судья огласил, что общая сумма взяток стала самой крупной с момента основания КНР в 1949 году. Перед казнью Лай Сяомину дали увидеться со своими близкими.