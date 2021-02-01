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  • 1 февраль 2021 10:55
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Xiaomi подала в суд на правительство США

Xiaomi подала в суд на правительство СШАКитайская компания Xiaomi подала иск против правительства США, оспаривая решение о внесении компании в «чёрный список». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

 

Иск был подан в окружной суд США округа Колумбия. В заявлении Xiaomi говорится, что решение о внесении компании в «чёрный список» является незаконным и противоречит Конституции США.

 

14 января правительство США внесло Xiaomi и ряд других китайских компаний в «чёрный список», закрыв эти компании для американских инвесторов. В правительстве США заявили, что санкции в отношении китайских компаний были введены из-за подозрений в связях с Коммунистической партией Китая и Вооружёнными силами КНР.

 

В Xiaomi опровергли эти обвинения, заявив, что компания не имеет никаких связей с военными. Руководство компании пообещало принять соответствующие меры для защиты интересов организации.


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