Xiaomi подала в суд на правительство США

Китайская компания Xiaomi подала иск против правительства США, оспаривая решение о внесении компании в «чёрный список». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иск был подан в окружной суд США округа Колумбия. В заявлении Xiaomi говорится, что решение о внесении компании в «чёрный список» является незаконным и противоречит Конституции США.

14 января правительство США внесло Xiaomi и ряд других китайских компаний в «чёрный список», закрыв эти компании для американских инвесторов. В правительстве США заявили, что санкции в отношении китайских компаний были введены из-за подозрений в связях с Коммунистической партией Китая и Вооружёнными силами КНР.

В Xiaomi опровергли эти обвинения, заявив, что компания не имеет никаких связей с военными. Руководство компании пообещало принять соответствующие меры для защиты интересов организации.