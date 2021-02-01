» » » Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране
﻿
  • 1 февраль 2021 10:46
  • 52

Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране

Военные Мьянмы объявили о захвате власти в странеВооружённые силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства, сообщил РБК со ссылкой на «Синьхуа».

 

Военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего Вооружёнными силами Мин Аун Хлаина. Вице-президент Мьинт Шве назначен исполняющим обязанности президента.

 

По их словам, глава государства Вин Мьин и государственный секретарь, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на махинации на ноябрьских выборах.

 

О задержании президента и госсекретаря сообщил представитель НЛД Мио Ньюнт. По его словам, утром 1 февраля были «схвачены» и другие высокопоставленные представители партии. Тогда же Ньюнт предположил, что речь может идти о военном перевороте.

 

На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство ещё на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

 

Задержание президента и госсоветника Мьянмы осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и лидеры ряда стран.

 

В 1988 году за руководство мирными протестами Аун Сан Су Чжи была заключена под домашний арест, где провела в общей сложности около 15 лет — до 2010 года. В 1991 году она была удостоена Нобелевской премии мира.

 

В ноябре 2018 года Аун Сан Су Чжи лишили награды «Посол совести» из-за гонений на мусульманскую народность рохинджа. Тогда специальная миссия ООН утверждала, что армия Мьянмы участвовала в массовых убийствах рохинджа, а правительство допустило пропаганду ненависти к этой народности.


Похожие статьи:
﻿
В Судане произошел военный переворот

В Судане произошел военный переворот

Международные Новости
﻿
Глава ООН призвал немедленно остановить военные действия в Ливии

Глава ООН призвал немедленно остановить военные действия в Ливии

Международные Новости
﻿
Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

Политика / Международные Новости
﻿
В Зимбабве военные захватили телевидение

В Зимбабве военные захватили телевидение

Международные Новости / Проишествия
﻿
Совбез ООН осудил ракетные испытания КНДР

Совбез ООН осудил ракетные испытания КНДР

Политика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика