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  • 29 январь 2021 10:44
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В Австралии мужчина вырвался из пасти крокодила, схватившего его за голову

В Австралии мужчина вырвался из пасти крокодила, схватившего его за головуВ Австралии мужчина сумел спастись от напавшего на него крокодила. Он разжал руками пасть животного, схватившего его за голову.

 

Как сообщает ВВС, австралиец купался в озере Лейк-Плэсид, расположенном в штате Квинсленд, когда на него набросился гребнистый крокодил длиной около 1,5-2 метров.

 

После инцидента с рептилией мужчину доставили в местную больницу с незначительными рваными ранами. По словам властей, ему очень повезло, что полученные повреждения не оказались более серьезными.

 

Санитар Пол Свини рассказал, что, когда к пострадавшему приехала машина скорой помощи, он был удивительно спокоен.

 

«Он заявил, что его за голову укусил крокодил, и рассказал, как он высвободился из пасти хищника. Для этого он схватил крокодила за челюсти изнутри и разжал ему пасть. Когда он высвобождал руки, челюсть захлопнулась на указательном пальце», - рассказал Свини.

 

По словам медика, мужчина затем достаточно долго плыл к берегу и самостоятельно выбрался на берег. «Во время осмотра мы обнаружили на его голове следы от зубов», - добавил он.

 

Свини также сообщил, что этот человек, пожелавший сохранить анонимность, в течение примерно восьми лет купался в озере три раза в неделю. Как признался медик, его не удивит, если тот продолжит традицию заплывов после восстановления.

 

Департамент экологии Квинсленда сообщил, что Лейк-Плэсид проверят специалисты, чтобы выяснить причины нападения рептилии и при необходимости принять меры.

 

Департамент отметил, что крокодилы могут встречаться во всех водоемах на севере Квинсленда, и призвал людей не пользоваться там каноэ и каяками, а также не подходить близко к кромке воды на рыбалке.


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