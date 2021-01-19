Пентагон допустил пересмотр решения о выводе войск США из Афганистана

Министерство обороны США допустило пересмотр решения о выводе американских войск из Афганистана в нарушение мирных договоренностей с радикальным движением «Талибан», передает ТАСС.

Выступая в четверг на брифинге для журналистов, помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби подтвердил, что в настоящее время в Афганистане находится порядка 2,5 тыс. военнослужащих США. «Никаких решений сейчас не было принято относительно того, как это присутствие сил станет выглядеть в будущем. И я бы сказал следующее лидерам [движения] «Талибан»: они усложняют выработку окончательного решения насчет присутствия сил [США в Афганистане] своим нежеланием взять на себя обязательства по резонным, устойчивым и вызывающим доверие переговорам», - заявил официальный представитель Пентагона. «[Движение] «Талибан», - считает Кирби, - не выполнило свои обязательства [перед США].

В связи с этим ему напомнили, что, согласно договоренностям с талибами, США должны к маю вывести все свои войска из Афганистана. «Не хочу <...> предсказывать определенные исходы. Могу сказать, что цель все еще заключается в этом, мы знаем о крайнем сроке, приходящемся на май. Однако мы будем принимать решения трезвым и рациональным образом, руководствуясь тем, что отвечает всем нашим интересам, а также интересам наших партнеров в Афганистане и партнеров и союзников по НАТО», - ответил Кирби.

По его словам, Вашингтон вместе с зарубежными партнерами ищет в настоящее время «лучшие решения на будущее по присутствию сил» коалиции в Афганистане. «Мы бросим на [все] это в крупных масштабах взгляд <...>, чтобы понять, что больше всего соответствует здравому смыслу», - отметил Кирби.