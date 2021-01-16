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  • 29 январь 2021 10:27
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Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента КыргызстанаВ Кыргызстане прошла инаугурация избранного президента Садыра Жапарова.

 

На ней он принёс присягу: "Я, Жапаров Садыр Нургожоевич, вступая на должность президента Кыргызстана, перед Богом и народом Кыргызстана, клянусь справедливо и честно исполнять обязанности президента, соблюдать права граждан, соблюдать нормы Конституции Кыргызстана, сохранять целостность и безопасность народа".

 

Жапаров зачитал текст присяги на кыргызском языке, положив руку на Конституцию страны.

 

После этого ему вручили удостоверение президента, штандарт главы страны и нагрудной знак.

 

Затем он выступил со вступительным словом.

 

"Во время принесения присяги перед вами, учитывая двухтысячелетнюю историю кыргызского народа, богатую на разные события, думая о судьбе граждан и о будущем страны, я волнуюсь. Это непростая ответственность. Для меня большая честь выполнять миссию, которую выполняли для народа известные деятели нашей страны", — сказал Жапаров.


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