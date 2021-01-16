Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

В Кыргызстане прошла инаугурация избранного президента Садыра Жапарова.

На ней он принёс присягу: "Я, Жапаров Садыр Нургожоевич, вступая на должность президента Кыргызстана, перед Богом и народом Кыргызстана, клянусь справедливо и честно исполнять обязанности президента, соблюдать права граждан, соблюдать нормы Конституции Кыргызстана, сохранять целостность и безопасность народа".

Жапаров зачитал текст присяги на кыргызском языке, положив руку на Конституцию страны.

После этого ему вручили удостоверение президента, штандарт главы страны и нагрудной знак.

Затем он выступил со вступительным словом.

"Во время принесения присяги перед вами, учитывая двухтысячелетнюю историю кыргызского народа, богатую на разные события, думая о судьбе граждан и о будущем страны, я волнуюсь. Это непростая ответственность. Для меня большая честь выполнять миссию, которую выполняли для народа известные деятели нашей страны", — сказал Жапаров.