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  • 28 январь 2021 9:58
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Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsAppРазработчики приложения Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, с которым пользователи получили возможность перенести свою историю переписки из других сервисов, в частности из мессенджера WhatsApp, пишет РБК.

 

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления.

 

Кроме того, пользователям мессенджера станут доступны ряд других новых функций:

·кроме сообщений в чатах можно удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков;

·в голосовых чатах можно регулировать громкость для отдельных участников;

·можно пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.


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