Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Разработчики приложения Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, с которым пользователи получили возможность перенести свою историю переписки из других сервисов, в частности из мессенджера WhatsApp, пишет РБК.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления.

Кроме того, пользователям мессенджера станут доступны ряд других новых функций:

·кроме сообщений в чатах можно удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков;

·в голосовых чатах можно регулировать громкость для отдельных участников;

·можно пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.