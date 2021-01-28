В Индии женщина "ожила" за несколько минут до своих похорон

В индийском городе Бангалор в штате Карнатака женщина "ожила" во время собственных похорон после того, как врачи в частной больнице констатировали у нее смерть головного мозга, сообщает издание The Hindu.

Инцидент произошел 17 января. Известно, что женщина по имени Ясмин Бану потеряла сознание у себя дома. Ее брат отвез жительницу Индии в больницу, где медики заявили, что женщине необходима срочная операция. При этом врач отказался лечить Ясмин из-за нехватки коек в больнице. На следующий день по рекомендации водителя скорой женщину перевезли в частную клинику.

Ее брат внес 130 тысяч рупий в качестве аванса за лечение своей сестры, однако перед началом операции представители больницы заявили, что пациентку необходимо забрать домой в связи со смертью головного мозга.

Тогда мужчина отвез тело сестры на кладбище для подготовки к похоронам. За несколько минут до погребения Бану вновь начала дышать, чем шокировала участникjв траурной церемонии. У нее проверили пульс, который оказался в норме. После этого женщине дали воды и отвезли ее в частную больницу, где женщину обследовали и начали лечить. По словам медработника, в документах больницы нигде не значилось, что женщина была мертва.

"Очень печально, что ей пришлось пройти через это. Я думаю, произошло недопонимание. Врачи, по всей видимости, сказали семье, что у нее произошла смерть мозга, чтобы пациентку забрали домой, так как они больше ничего не могут сделать. А семья подумала, что она мертва, и отвезла ее прямиком на кладбище. Как только пациентку привезли, ей оказали лечение. Она восстановилась после произошедшего", — заметил врач.

Брат женщины заметил, что несмотря на все то, что пришлось пережить семье жительницы Бангалора, все ее родственники чувствуют облегчение, поскольку теперь женщине помогают врачи. Мужчина заметил, что в данный момент продолжает собирать деньги, необходимые для лечения его сестры.