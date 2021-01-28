Названо неожиданное последствие коронавируса

У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения. Об этом рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, коронавирусная инфекция способна усугубить изменения, связанные с хрусталиком, в результате чего оптика глаза меняется в сторону большего «минуса».

«Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол», - объяснила врач.

Шилова отметила, что у некоторых пациентов после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за чего может происходить затуманивание зрения.

Чтобы избежать негативных последствий болезни, она рекомендовала посещать офтальмолога и проходить осмотры.