» » » Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов
﻿
  • 28 январь 2021 8:56
  • 52

Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионовЧисло зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса (США). Это примерно около 1,3% населения планеты (свыше 7,8 миллиардов человек на 3 января).

 

С начала пандемии выздоровели более 55 миллионов человек, свыше 2 миллионов — скончались.

 

Больше всего зарегистрированных случаев COVID-19 приходится на США — более 25 миллионов, Индию — свыше 10 миллионов, Бразилию — более 8 миллионов и Россию — свыше 3 миллионов.

 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.


Похожие статьи:
﻿
Число случаев коронавируса достигло 2217

Число случаев коронавируса достигло 2217

Новости Узбекистана
﻿
Количество заболевших коронавирусом за ночь увеличилось на 29 человек

Количество заболевших коронавирусом за ночь увеличилось на 29 человек

Новости Узбекистана
﻿
Минздрав сообщил об увеличении количества заболевших COVID-19 в Узбекистане

Минздрав сообщил об увеличении количества заболевших COVID-19 в Узбекистане

Новости Узбекистана
﻿
Численность населения Узбекистана превысило 33,7 миллиона

Численность населения Узбекистана превысило 33,7 миллиона

Новости Узбекистана
﻿
Количество интернет-пользователей в Узбекистане превысило 12 миллионов

Количество интернет-пользователей в Узбекистане превысило 12 миллионов

Новости Узбекистана / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика