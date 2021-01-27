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  • 27 январь 2021 10:52
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В TikTok обнаружили уязвимость

В TikTok обнаружили уязвимостьВ популярной соцсети TikTok обнаружили уязвимость, которая открывает доступ к данным профиля, сообщается на сайте компании Check Point Software Technologies.

 

Вся проблема в функции "Найти друзей" - именно с ее помощью возможно получить доступ ко всему, включая никнейм, фотографии и даже уникальный ID.

 

"Если ее не устранить, данная уязвимость позволит злоумышленникам получать доступ к личным данным в профилях пользователей, в том числе к номеру телефона, привязанному к аккаунту, нику, уникальному ID пользователя, фотографии профиля, а также к некоторым настройкам, включая возможности скрыть профиль и управлять подписками. Полученную информацию злоумышленники могут использовать в преступных целях", - говорится в сообщении.

 

Чтобы пользователи соцсети могли не опасаться за свою личную информацию, на данный момент развернуто решение для устранения проблемы.


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