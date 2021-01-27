В США на 20-долларовой купюре появится портрет афроамериканки

Министерство финансов США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Псаки отметила, что американские деньги должны "отражать историю и разнообразие нашей страны, и образ Гарриет Табман, украшающий новую банкноту в 20 долларов, безусловно, отразит это”.

Портрет чернокожей активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре.

Об идее разместить портрет Табмен на 20-долларовой купюре было объявлено еще в годы президентства Барака Обамы. Однако после прихода к власти администрации Дональда Трампа этот процесс затормозился.