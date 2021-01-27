» » » Эмомали Рахмон объявил о победе над COVID-19 в Таджикистане
﻿
  • 27 январь 2021 10:34
  • 46

Эмомали Рахмон объявил о победе над COVID-19 в Таджикистане

Эмомали Рахмон объявил о победе над COVID-19 в ТаджикистанеПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над коронавирусом в стране. Об этом он заявил в ежегодном послании парламенту, сообщает ASIA-Plus.

 

«Сегодня мы благодарны тому, что с начала января в стране отсутствуют случаи заражения коронавирусом, то есть я уверенно заявляю, что COVID-19 в Таджикистане нет», — заявил Эмомали Рахмон.

 

Победа над коронавирусом, по его словам, не означает, что жители страны должны игнорировать меры безопасности.

 

«Подчёркиваю о необходимости соблюдения эпидемических мер, пользоваться средствами гигиены, антисептиками, медицинскими масками», — сказал глава Таджикистана.

 

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), с начала пандемии в Таджикистане было зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев COVID-19, скончались 90 человек.


Похожие статьи:
﻿
Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

Международные Новости
﻿
В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

Международные Новости
﻿
Две страны заявили о победе над коронавирусом

Две страны заявили о победе над коронавирусом

Международные Новости
﻿
СМИ: Таджикистан скоро сообщит о подтвержденных случаях коронавируса

СМИ: Таджикистан скоро сообщит о подтвержденных случаях коронавируса

Международные Новости
﻿
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика