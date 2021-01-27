Эмомали Рахмон объявил о победе над COVID-19 в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над коронавирусом в стране. Об этом он заявил в ежегодном послании парламенту, сообщает ASIA-Plus.

«Сегодня мы благодарны тому, что с начала января в стране отсутствуют случаи заражения коронавирусом, то есть я уверенно заявляю, что COVID-19 в Таджикистане нет», — заявил Эмомали Рахмон.

Победа над коронавирусом, по его словам, не означает, что жители страны должны игнорировать меры безопасности.

«Подчёркиваю о необходимости соблюдения эпидемических мер, пользоваться средствами гигиены, антисептиками, медицинскими масками», — сказал глава Таджикистана.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), с начала пандемии в Таджикистане было зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев COVID-19, скончались 90 человек.