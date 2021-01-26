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  • 26 январь 2021 10:06
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В ВОЗ спрогнозировали будущее COVID-19

В ВОЗ спрогнозировали будущее COVID-19Коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

 

«Человечество смогло победить пока только оспу», - сказал Райан. Ликвидировать же такие болезни, как полиомиелит и корь, до сих пор не удалось.

 

Эксперт отметил, что с коронавирусом будет справиться не просто, так как COVID-19 распространяется почти во всех странах мира, а доступ к вакцине пока есть не у всех. По его мнению, похожая ситуация сохранится и в ближайшем будущем, в связи с чем передача возбудителя будет продолжаться.

 

У стран есть возможность снизить смертность от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, но заболеваемость COVID-19 продолжится, если вакцинация не будет повсеместной.

 

«В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит передаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват вакцинацией», - предупредил Райан.


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