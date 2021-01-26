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  • 26 январь 2021 10:04
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Против Олимпиады в Токио этим летом выступили 86% японцев

Против Олимпиады в Токио этим летом выступили 86% японцевРезультаты социального опроса среди жителей Японии показали, что минимум 86% японцев выступили против проведения Олимпийских игр в Токио этим летом, пишет газета "Асахи".

 

За повторный перенос Олимпиады выступают 51% опрошенных. Порядка 35% заявили, что Олимпиаду необходимо вовсе отменить.

 

Только 11% жителей страны поддерживают идею проведения соревнований в намеченные сроки. В Токио, где должны пройти Игры, вариант отмены поддержали 39% респондентов, а 42% выступили за еще один перенос.

 

Отмечается, что японская газета проводила опрос по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек.

 

Напомним, Олимпиаду в Токио перенесли с 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Ранее после слухов об отмене соревнований аккаунт Олимпиады в Токио исчез из Twitter.


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