Против Олимпиады в Токио этим летом выступили 86% японцев

Результаты социального опроса среди жителей Японии показали, что минимум 86% японцев выступили против проведения Олимпийских игр в Токио этим летом, пишет газета "Асахи".

За повторный перенос Олимпиады выступают 51% опрошенных. Порядка 35% заявили, что Олимпиаду необходимо вовсе отменить.

Только 11% жителей страны поддерживают идею проведения соревнований в намеченные сроки. В Токио, где должны пройти Игры, вариант отмены поддержали 39% респондентов, а 42% выступили за еще один перенос.

Отмечается, что японская газета проводила опрос по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек.

Напомним, Олимпиаду в Токио перенесли с 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Ранее после слухов об отмене соревнований аккаунт Олимпиады в Токио исчез из Twitter.