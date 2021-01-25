Самолет с футболистами бразильского клуба разбился при взлете

Самолет с игроками и президентом клуба «Пальмас» потерпел крушение 24 января в районе бразильского города Порту-Насиунал. Об этом сообщает издание Globo.

На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста «Пальмаса» — Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра. Все шесть человек погибли.

Отмечается, что самолет разбился сразу после взлета.

«Пальмас» играет в четвертом бразильском дивизионе. В понедельник команда должна была провести выездной матч против клуба «Вила-Нова».