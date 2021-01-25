В США неизвестный расстрелял 5 человек, в том числе беременную

В американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошла трагедия: неизвестный открыл огонь в жилом доме. Жертвами стали пять человек, в том числе беременная женщина. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала NBC News, первое сообщения о стрельбе поступило около 04.00 по местному времени. Правоохранители приехали на вызов и обнаружили на месте происшествия раненого подростка.

Позднее в соседнем жилом доме обнаружили тела пяти человек. Беременную женщину, как и остальных пострадавших, пытались реанимировать, однако врачи оказались бессильны: и она, и ребенок скончались.

Сейчас следствие пытается установить связь между всеми погибшими. Полиция склоняется к версии, что это массовое убийство было совершено преднамеренно.

Мотив преступления пока изучается, имена жертв не разглашаются.

Между тем полиция еще не установила личность нападавшего. Сообщается, что преступников могло быть несколько.